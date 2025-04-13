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Трамп похвалил Букеле: Сальвадор держит в тюрьме "инопланетных врагов мира"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в понедельник встречи с президентом Сальвадора Наибой Букеле. Он похвалил лидера за размещение "самых жестоких инопланетных врагов мира" в мегатюрьме своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Наши страны тесно сотрудничают, чтобы искоренить террористические организации и построить будущее процветания. Президент Букеле любезно принял под опеку своей страны некоторых из самых жестоких инопланетных врагов мира и, в частности, Соединенных Штатов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что "эти варвары" находятся теперь под единоличной опекой Сальвадора - "гордой и суверенной страны". По словам главы Белого, их будущее зависит от президента Букеле и его правительства.

"Они (преступники - ред.) никогда больше не будут угрожать или угрожать нашим гражданам", - резюмировал президент США.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Дональд Трамп изучал предложения Сальвадора о принятии и заключении американских преступников, осужденных по "серьезными делам".

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСальвадор