Трамп похизувався після ударів Ізраїля: іранці самі мені телефонують

Після серії потужних ударів з боку Ізраїлю представники Ірану нібито самі почали шукати нові шляхи для переговорів щодо ядерної угоди.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Сьогодні журналісти видання запитали Трампа, чи вважає він, що переговори з Іраном щодо його ядерної програми можуть продовжуватися.
"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може бути ще одна можливість. Побачимо", - сказав він.
Однак, на запитання, чому, на його думку, Іран захоче укласти угоду зараз, після ізраїльських ударів, Трамп зазначив, що іранці самі звертаються до нього з такою пропозицією.
"Вони телефонують мені, щоб я виступив", - сказав Трамп.
Проте, коли його попросили назвати того, хто саме телефонував, він ухилився від прямої відповіді.
"Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві", - пояснив він.
Крім того, видання зауважило, що Трамп, ймовірно, був задоволений тим, як Ізраїль здійснив удари.
"У них було найкраще обладнання у світі, тобто американське", - зазначив президент.
Зауважимо, що раніше Трамп вже заявив, що Іран, ймовірно, матиме другий шанс щодо ядерної угоди.
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня Ізраїль почав масовану операцію "Левиний народ" по території Ірану. Під удар потрапили військові та ядерні об'єкти, зокрема об'єкт зі збагачення урану поблизу Натанза.
Детальніше про сьогоднішню нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.
Проте політтехнолог Тарас Загородній в коментарі РБК-Україна зазначив, що поширені в соцмережах твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.
На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ба більше, сьогодні надвечір стало відомо, що США перекидають війська на Близький Схід.
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