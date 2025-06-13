США перекидають війська на Близький Схід, - AP

Вашингтон направив есмінці до Східного Середземномор’я у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та загрозу з боку Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Один із чиновників також повідомив, що Трамп проводить зустріч із керівниками Ради національної безпеки для обговорення ситуації.

Джерела повідомили, що Військово-морські сили США віддали наказ есмінцю USS Thomas Hudner вирушити до Східного Середземномор'я, а другому есмінцю - почати рух вперед, щоб він був готовий до дії на вимогу Білого дому.

За словами двох анонімних американських чиновників, військові ресурси США переміщуються у відповідь на удари Ізраїлю по Ірану та можливу відповідну атаку Тегерана.

Ізраїль атакував Іран

Нагадаємо, що цієї ночі Ізраїль здійснив масований авіаудар по території Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під удар потрапили військові та ядерні об'єкти, зокрема об'єкт зі збагачення урану поблизу Натанза.

Детальніше про сьогоднішню нічну атаку можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що за словами державного секретаря США Марко Рубіо, США не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Також він наголосив, що Вашингтон не надавав ніякої допомоги Єрусалиму.

Американський президент Дональд Трамп також своєю чергою відреагував на авіаудари Ізраїля по Ірану.

Водночас в коментарі РБК-Україна політтехнолог Тарас Загородній зауважив, що поширені в соцмережах твердження про нібито пасивність США та слабку переговорну позицію американського лідера Дональда Трампа є хибними.

На його думку, сам факт передачі Ізраїлю надглибоких бомб для ураження підземних об'єктів свідчить про активну участь США у стримуванні іранської ядерної програми.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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