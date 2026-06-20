Трамп похизувався новим літаком з шаленою вартістю польоту за годину

Літак має офіційну назву VC-25B Bridge. Колірна гама літака кардинально змінилася: Трамп відмовився від ніжно-блакитного кольору, який обирала ще Джекі Кеннеді. Колір на літаках Air Force One (Борт номер один) не міняли десятиліттями в знак пам'яті загиблого Джона Кеннеді. Тепер літак пофарбований у білий, бордовий та темно-синій кольори.

"Ми все пофарбували, і ось нові кольори: червоний, білий і синій", - сказав Трамп. "І нам подобався ніжно-блакитний, але настав час для змін. А це найелегантніша лінія. Все було добре розроблено. Це було на мій смак".

Повітряне судно вартістю понад мільярд доларів подарував уряд Катару, що викликало свого часу шквал суперечок. Експерти та політики були занепокоєні можливим іноземним впливом.

Виникли питання щодо секретності зв’язку на борту. Але у ВПС США запевняють у надійності: модернізація літака коштувала бюджету 400 мільйонів доларів.

Військові наголосили, що пріоритетом була місія, а не естетика. Інтер’єр змінили мінімально. Система зв’язку відповідає найвищим стандартам захисту президента.

Що зроблять зі старим літаком

Легендарний борт номер 29000, яким літав ще Джордж Буш-молодший під час трагедії 11 вересня, іде на спокій. Трамп здійснив на ньому свій останній міжнародний політ після саміту G7.

Трамп планує зробити зі старого борту музейний експонат. Зараз Трамп уже готує першу публічну акцію для нового літака. Він хоче влаштувати урочистий проліт над Вашингтоном. Подія має відбутися 4 липня на День незалежності.

Скільки коштує політ борту номер один

Багато хто з демократів побоювався, що після свого президентського терміну Трамп залишить літак собі.

Проте чи навряд це станеться, адже одна година польоту борту номер один коштує близько 200 тисяч доларів за годину, що в 15 разів більше, ніж політ звичайного власного літака Трампа.