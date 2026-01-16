Трамп погрожує тарифами країнам, які стануть на шляху США в питанні Гренландії

Вимоги Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп останнім часом регулярно говорить про те, як США потрібна Гренландія. За його словами, це нібито питання нацбезпеки і захисту від Росії та Китаю.

Кілька днів тому він заявляв, що хоче побудувати на території Гренландії систему протиракетної оборони "Золотий купол". На його думку, якщо НАТО не забезпечить такий сценарій, Гренландію можуть захопити Росія або Китай.

Американський лідер розглядає як придбання острова, так і силовий сценарій.

При цьому, за інформацією The Economist, у Європі вже розглядають три основні сценарії захисту острова.

Йдеться про розрядку напруженості за допомогою дипломатії та місії "Арктичний вартовий", стримування і контрзаходи проти США через економічний тиск і санкції, та очікування, що Трамп переключиться на інші пріоритети, а його заяви виявляться стратегічним блефом.