Трамп погрожує ліцензіями NBC та ABC через об'єктивність у висвітленні новин

Дональд Трамп поскаржився, що американські телеканали NBC та ABC нібито поширюють переважно негативні матеріали про його президентство.

"Мережі дають мені 97% поганих історій, попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих восьми місяців в історії президентства", - написав він.

За словами Трампа, така редакційна політика свідчить про "пряму залежність від Демократичної партії".

"На думку багатьох, їхні ліцензії FCC мають бути відкликані. Я б повністю підтримав це, бо вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу нашій демократії", - підкреслив президент.

В іншому дописі Трамп указав, що має високі рейтинги підтримки, не уточнивши, однак, на які дані посилається.



А ось за даними опитування The Economist/YouGov, проведеного 15-18 серпня серед 1568 респондентів, 56% американців повністю або частково не схвалюють дії Дональда Трампа на посаді президента, тоді як 40% висловили підтримку. Похибка дослідження становила близько 3,5%.

До речі, це не перший випадок, коли Трамп атакує NBC. Ще у 2017 році, під час першого президентського терміну, він ставив під сумнів доцільність надання FCC ліцензій телеканалам мережі після публікації матеріалу про нібито його заклики збільшити ядерний арсенал США.