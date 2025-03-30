Трамп пограв у гольф з лідером Фінляндії і домовився про "необхідні криголами"

За словами американського лідера, він разом зі Стуббом "з нетерпінням чекаємо зміцнення партнерства між Сполученими Штатами та Фінляндією".

"І це включає придбання та розробку великої кількості вкрай необхідних для США криголамів, забезпечення миру та міжнародної безпеки для наших країн і світу", - написав Трамп у соцмережі.

Також Трамп додав, що президент Фінляндії сказав йому "сильні слова підтримки, що Сполучені Штати стали сильними знову".

Крім того, американський президент оприлюднив спільне фото з фінським колегою під час гри у гольф. Та висловив думку, що Стубб - дуже хороший гравець.

Президенти США та Фінляндії Дональд Трамп та Александр Стубб зіграли в гольф в окрузі Палм-Біч (фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

"Ми виграли гольовий турнір серед чоловіків-членів у Міжнародному гольф-клубі Трампа в окрузі Палм-Біч з легендарним гравцем Гері, сенатором Ліндсі Гремом, і колишнім конгресменом і дуже успішним телеведучим Треєм Гоуді", - написав Трамп.

Трамп розповів про гру в гольф з президентом Фінляндії у Штатах (фото: скрін truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Варто зазначити, що в заяві офісу президента Фінляндії повідомлялося, що Стубб здійснив до резиденції Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида) неоголошений візит, який мав неофіційний характер.