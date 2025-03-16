США попросили Фінляндію про постачання яєць, але отримали відмову

Американська влада звернулася до Фінляндії по допомогу у зв’язку з серйозним дефіцитом яєць у країні. Однак там їй відповіли, що наразі експорт неможливий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Асоціація птахівництва Фінляндії заявила, що до неї зверталися з приводу експорту яєць до США. Однак її виконавча директорка Веера Лехтіля відповіла, що наразі експорт яєць неможливий, оскільки з владою США не було проведено відповідних переговорів щодо доступу на американський ринок.

"Розпочати експорт - непросте завдання, оскільки немає узгоджених правил. Цей процес може бути тривалим і передбачає численні дослідження", – зазначила Лехтіля.

Вона пояснила, що навіть за умови можливого експорту він вимагав би значних перевірок і бюрократичних процедур, оскільки Фінляндія раніше ніколи не постачала яйця до США і не має офіційного дозволу на експорт яєчної продукції до цієї країни.

Директорка асоціації птахівництва також підкреслила, що навіть якщо експорт був би можливим, він би не вирішив проблему дефіциту в США.

"Через пташиний грип там довелося знищити мільйони птахів. Загальна кількість курей-несучок у Фінляндії становить чотири мільйони. Обсяги, які ми могли б експортувати, не змогли б компенсувати їхню нестачу яєць", – зазначила вона.

Видання також додає, що США також звернулися з аналогічним запитом про постачання яєць до Данії, Швеції та Нідерландів. Однак у Швеції заявили, що експорт яєць до США малоймовірний через різні обмеження. У самій Європі також спостерігається дефіцит яєць.

За даними Міністерства сільського господарства США, лише за перші два місяці цього року через спалахи пташиного грипу було знищено понад 35 мільйонів птахів у комерційних господарствах. У зв'язку з цим ціни на курячі яйця у США сягають рекордних показників - у лютому вони зросли на 59%.