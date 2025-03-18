Трамп сьогодні зателефонує Путіну: що відомо

Президент США Дональд Трамп вже сьогодні, 18 березня планує зв’язатися з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови вони обговорять війну в Україні.

Про що Трамп говоритиме з Путіним і які у США очікування - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Що відомо про майбутню розмову Трампа і Путіна

Американський лідер сам анонсував, що проведе переговори з російським диктатором 18 березня. За його словами, це відбудеться вранці за Вашингтоном, однак він не назвав точного часу.

Кремль також підтвердив, що планується така розмова. Тим часом прокремлівські пабліки повідомляють, що дзвінок нібито намічений на 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом).

Як казав Трамп, його обговорення з Путіним, зокрема, будуть стосуватися "поділу певних активів", йтиметься про "території і електростанції". Імовірно, мова може йти про Запорізьку АЕС - найбільшу в Європі атомну станцію.

Втім, коли у речниці Білого дому Керолайн Левітт запитали, чи будуть Трамп і Путін обговорювати саме питання ЗАЕС в Україні, вона сказала, що сторони обговорять питання електростанції, що є "на кордоні між Україною та Росією".

"Це обговорювалося з українцями, і він (Трамп - ред.) розгляне це під час розмови з Путіним", - сказала вона під час брифінгу.

Коментуючи майбутню розмову Трампа і Путіна речниця Білого дому також заявила, що "сторони ніколи не були ближчими до миру в Україні, ніж зараз, і президент США рішуче налаштований досягти цієї мети".

За її словами, Сполучені Штати перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні (10 ярдів - це приблизно 9 метрів).

Водночас речниця Білого дому запевнила, що Трамп готовий залучити "важелі тиску" на Росію (санкції), якщо розмова з Путіним щодо України не виправдає його очікувань.

"Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", - сказала Левітт.

Нагадаємо, що розмова Трампа і Путіна відбувається в той момент, коли Україна погодилася на пропозицію американської сторони щодо тимчасового перемир'я. Втім, Москва досі не дала офіційної відповіді, чи готова вона до режиму тиші.

Тим часом сам президент США, оцінюючи готовність росіян на 30-денне перемир'я з Україною, заявив: "Вони погодяться".

"Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми збираємося перевірити, чи зможемо ми досягти мирної угоди, припинення вогню та миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити", - сказав Трамп журналістам у Вашингтоні.

Перед розмовою з Путіним глава Білого дому також повідомив, що "багато елементів" мирної угоди щодо припинення російсько-української війни нібито "вже узгоджені".

"Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але багато чого залишається. Тисячі молодих солдатів та інших вбивають...Це повинно закінчитися зараз. Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з Путіним", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Ідея США щодо перемир'я в Україні

Нагадаємо, що 11 березня 2025 року у саудівській Джидді відбулися перемовини між українською та американською делегаціями, за підсумками якої, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

Однак за умови, що РФ також піде на відповідний крок. Вашингтон своєю чергою відновив постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими та заявив, що направить до Москви свого представника, аби донести російській стороні ідею щодо встановлення тимчасового режиму тиші.

Так, вже 13 березня спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з Путіним. Подробиць щодо результатів перемовин і позиції РФ Білий дім не надав, але оцінив їх з "обережним оптимізмом".

Сам Путін напередодні зустрічі з Віткоффом заявив, що Росія "згодна" на припинення вогню на 30 днів, але висунув умови. Трамп назвав цю заяву диктатора "обнадійливою, але неповною", а Зеленський натомість "черговими російськими маніпуляціями".

У США тим часом натякають на жорстку відповідь Росії, якщо та не погодиться на ініціативу американців щодо припинення вогню в Україні. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив, що Путін пошкодує, якщо намагатиметься "грати" з президентом США.