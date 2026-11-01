Трамп поговорив з Нетаньягу перед можливим поновленням ударів по Ірану, - WSJ

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні можливого поновлення ударів територією Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, розмова між двома лідерами відбулася у суботу 31 жовтня - за кілька днів після того, як Трамп провів у Білому домі нараду зі своїми головними воєначальниками з питань відновлення великих бойових дій у регіоні.
Джерела кажуть, що Трамп зателефонував Нетаньягу, щоб проінформувати свого союзника на Близькому Сході і в той час, як США готуються відновити бомбардування іранської території.
Також це відбувається на тлі того, що президент США робить останні спроби мотивувати виборців-республіканців напередодні проміжних виборів, де непопулярна війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на пальне, а також зменшила ентузіазм республіканців.
Нагадаємо, днями Axios повідомило, що США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. За даними видання, під прицілом може бути керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни. Нова хвиля ударом може розпочатися вже після довиборів до Конгресу.
Тим часом учора стало відомо, що Катар намагається домовитися про поновлення переговорів між США та Іраном, щоб запобігти новій військовій ескалації.