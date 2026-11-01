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Трамп поговорил с Нетаньяху перед возможным возобновлением ударов по Ирану, - WSJ

04:05 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху накануне возможного возобновления ударов по территории Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, разговор между двумя лидерами состоялся в субботу 31 октября - через несколько дней после того, как Трамп провел в Белом доме совещание со своими главными военачальниками по вопросам возобновления крупных боевых действий в регионе.

Источники говорят, что Трамп созвонился с Нетаньяху, чтобы проинформировать своего союзника на Ближнем Востоке и в то время, как США готовятся возобновить бомбардировки иранской территории.

Также это происходит на фоне того, что президент США предпринимает последние попытки мотивировать избирателей-республиканцев в преддверии промежуточных выборов, где непопулярная война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо, а также снизила энтузиазм республиканцев.

Угроза новых ударов по Ирану

Напомним, на днях Axios сообщило, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану. По данным издания, под прицелом может оказаться руководство, энергетические и ядерные объекты, а также инфраструктура страны. Новая волна ударом может начаться уже после довыборов в Конгресс.

Тем временем вчера стало известно, что Катар пытается договорится о возобновлении переговоров между США и Ираном, чтобы предотвратить новую военную эскалацию.

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