Трамп поговорил с Нетаньяху перед возможным возобновлением ударов по Ирану, - WSJ

По данным издания, разговор между двумя лидерами состоялся в субботу 31 октября - через несколько дней после того, как Трамп провел в Белом доме совещание со своими главными военачальниками по вопросам возобновления крупных боевых действий в регионе.

Источники говорят, что Трамп созвонился с Нетаньяху, чтобы проинформировать своего союзника на Ближнем Востоке и в то время, как США готовятся возобновить бомбардировки иранской территории.

Также это происходит на фоне того, что президент США предпринимает последние попытки мотивировать избирателей-республиканцев в преддверии промежуточных выборов, где непопулярная война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо, а также снизила энтузиазм республиканцев.