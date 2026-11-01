Трамп поговорив з Нетаньягу перед можливим поновленням ударів по Ірану, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, розмова між двома лідерами відбулася у суботу 31 жовтня - за кілька днів після того, як Трамп провів у Білому домі нараду зі своїми головними воєначальниками з питань відновлення великих бойових дій у регіоні.

Джерела кажуть, що Трамп зателефонував Нетаньягу, щоб проінформувати свого союзника на Близькому Сході і в той час, як США готуються відновити бомбардування іранської території.

Також це відбувається на тлі того, що президент США робить останні спроби мотивувати виборців-республіканців напередодні проміжних виборів, де непопулярна війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на пальне, а також зменшила ентузіазм республіканців.