Трамп поговорив із Трюдо напередодні G7: торкнулися теми війни в Україні

Під час бесіди два лідери заявили, що з "нетерпінням чекають" майбутнього дзвінка G7, який ознаменує третю річницю російсько-української війни. Іншими країнами-учасниками G7 є Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

"Лідери висловили гордість за видатні досягнення команд обох країн, які зустрілися у запеклому хокейному чемпіонаті. Обговорення перейшло до понеділкової наради G7, яка ознаменує третю річницю вторгнення і війни в Україні. Прем'єр-міністр Трюдо підтримав бажання президента Трампа покласти край війні", - йдеться в заяві Білого дому.

Водночас, згідно із заявою канцелярії прем'єр-міністра Канади, Трюдо також повідомив Трампу про прогрес у стримуванні потоку фентанілу через кордон США і Канади.