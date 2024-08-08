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Трамп согласился на серию дебатов осенью и ждет ответа Харрис

Четверг 08 августа 2024 23:45
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Трамп согласился на серию дебатов осенью и ждет ответа Харрис Фото: кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Кандидат в президенты США под Республиканской партии Дональд Трамп согласился принять участие в трех дебатах в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы договорились с Fox (News) о дате 4 сентября, мы договорились с NBC ... о 10 сентября, и мы договорились с ABC о 25 сентября", - сказал политик на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа.

Он также заявил, что ждет ответа своего оппонента - кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, и надеется на ее согласие.

Дебаты кандидатов в президенты США

2 августа Камала Харрис была избрана официальным кандидатом в президенты от Демократической партии. Это произошло после отказа действующего президента Джо Байдена продолжать учасние в гонке.

3 августа Трамп согласился на предложение Fox News провести дебаты с Харрис 4 сентября.

Однако ее штаб отказался от этого предложения. Вместо этого Харрис согласилась посетить дебаты на телеканале ABC 10 сентября. Телеканал официально не подтвердил готовность провести дискуссию в этот день.

После отказа, Трамп посмеялся над своей оппоненткой.

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