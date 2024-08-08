Трамп согласился на серию дебатов осенью и ждет ответа Харрис

Кандидат в президенты США под Республиканской партии Дональд Трамп согласился принять участие в трех дебатах в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы договорились с Fox (News) о дате 4 сентября, мы договорились с NBC ... о 10 сентября, и мы договорились с ABC о 25 сентября", - сказал политик на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа.

Он также заявил, что ждет ответа своего оппонента - кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, и надеется на ее согласие.