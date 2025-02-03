Трамп погодився призупинити 25% мита на товари з Мексики

"Я щойно розмовляв з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно перекинути 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США", - розповів Трамп.

За його словами, мета перекидання мексиканських солдатів - зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у США.

"Ми також домовилися негайно призупинити введення передбачуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бесента і міністра торгівлі Говарда Лютника з високопоставленими представниками Мексики", - зазначив президент США.

Він уточнив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у таких переговорах разом із президентом Мексики, щоб досягти угоди між двома країнами.