Трамп погодився призупинити 25% мита на товари з Мексики

США негайно призупинять введення 25% мит на товари з Мексики. Таке рішення президент США Дональд Трамп ухвалив після розмови з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву американського лідера наводить CNN.
"Я щойно розмовляв з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно перекинути 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США", - розповів Трамп.
За його словами, мета перекидання мексиканських солдатів - зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у США.
"Ми також домовилися негайно призупинити введення передбачуваних тарифів на один місяць, протягом якого ми проведемо переговори під керівництвом державного секретаря Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бесента і міністра торгівлі Говарда Лютника з високопоставленими представниками Мексики", - зазначив президент США.
Він уточнив, що з нетерпінням чекає можливості взяти участь у таких переговорах разом із президентом Мексики, щоб досягти угоди між двома країнами.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким США вводять 25% мита на товари з Канади та Мексики, а також 10% мита на китайський імпорт.
У Білому домі наголошували, що такі тарифи діятимуть, "поки криза не пом'якшиться".
Тарифи мають набути чинності вже з 4 лютого.
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