Трамп согласился приостановить 25% пошлины на товары из Мексики

США немедленно приостановят введение 25% пошлин на товары из Мексики. Такое решение президент США Дональд Трамп принял после разговора с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум.
Как сообщает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.
"Я только что разговаривал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это была очень дружеская беседа, в ходе которой она согласилась немедленно перебросить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и США", - рассказал Трамп.
По его словам, цель переброски мексиканских солдат - остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в США.
"Мы также договорились немедленно приостановить введение предполагаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника с высокопоставленными представителями Мексики", - отметил президент США.
Он уточнил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в таких переговорах вместе с президентом Мексики, чтобы достичь сделки между двумя странами.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на китайский импорт.
В Белом доме подчеркивали, что такие тарифы будут действовать, "пока кризис не смягчится".
Тарифы должны вступить в силу уже с 4 февраля.
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