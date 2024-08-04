Трамп поглузував над Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", - написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів.

Дональд Трамп повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія: "Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться".

Він також заявив, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.