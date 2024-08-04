Трамп высмеял Харрис после ее отказа от дебатов на Fox News

В своей социальной сети Truth Social Трамп накинусь с оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

"Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще", - написал республиканец, имея в виду дату проведения дебатов.

Дональд Трамп повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия: "Мы сделаем это с Fox, если оно появится. Я не думаю, что оно появится".

Он также заявил, что Харрис "может читать по телесуфлеру", но не говорить в прямом эфире.