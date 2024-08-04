Трамп высмеял Харрис после ее отказа от дебатов на Fox News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп высмеял другого кандидата Камалу Харрис после ее отказа от дебатов на телеканале Fox News.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В своей социальной сети Truth Social Трамп накинусь с оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы "низкий IQ" и что ей не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".
"Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще", - написал республиканец, имея в виду дату проведения дебатов.
Дональд Трамп повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия: "Мы сделаем это с Fox, если оно появится. Я не думаю, что оно появится".
Он также заявил, что Харрис "может читать по телесуфлеру", но не говорить в прямом эфире.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился на проведение предвыборных дебатов с Камалой Харрис, избранной кандидатом на выборы от Демократической партии.
Трамп заявил, что дебаты должны состояться 4 сентября на близком к нему телеканале Fox News.
Впрочем, Харрис не согласилась на дебаты на условиях Трампа. Она заявила, что пойдет на дебаты на телеканале ABC 10 сентября. Представитель ABC News не смог подтвердить какие-либо подробности.
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