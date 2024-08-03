Трамп погодився на дебати з Харріс: названо дату

Республіканець Дональд Трамп погодився на пропозицію Fox News провести дебати з Камалою Харріс 4 вересня. До цього він відмовлявся він них через неофіційність Харріс як кандидата від демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, маючи на увазі президента Джо Байдена, який відмовився від своєї заявки на переобрання.

Харріс заявила минулого місяця, що вона "готова" після того, як телеканал Fox News запропонував президентські дебати між двома кандидатами 17 вересня.

Після того, як 21 липня Байден вибув із перегонів і підтримав Харріс, Трамп заявив, що не буде проводити з нею дебати, оскільки вона не є офіційним кандидатом.

Як доказ відсутності її підтримки Трамп додав, що колишній президент Барак Обама ще не підтримав її. Але Обама зробив це днем ​​пізніше, і до того часу вона отримала голоси делегатів, необхідні для висунення від Демократичної партії.