Трамп подумывает вернуть осужденного экс-советника в Белый дом

Бывший советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Майкл Флинн осужден по делу о российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, может вернуться в администрацию Дональда Трампа. Об этом заявил сам Трамп на брифинге в Белом доме, передает РБК-Украина.

Президент США заявил, что считает Флинна жертвой антироссийского расследования и надеется, что с его экс-советника снимут все обвинения.

"Как по мне, Майкл Флинн должен быть оправдан, если исходить из того, что мне известно. Я не судья, но имею несколько другие полномочия", - сказал Трамп.

На вопрос, рассматривает ли президент возможность вернуть Майкла Флинна в администрацию, Трамп подчеркнул: "Я, конечно, был бы готов рассмотреть такую возможность".

Напомним, Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки просит до шести месяцев лишения свободы для бывшего советника американского президента Майкла Флинна в деле о российском вмешательстве в выборы в США.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.