Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

Президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Ранее Белый дом уведомил союзников о таком решении.

Об этом сообщает AFP.

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией, но она не придерживается Договора.

"Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась (договора - ред.). Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это соглашение", - заявил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что США могут заключить с Российской Федерацией новое соглашение по контролю над вооружениями.

Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, которое разрешает совершать свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Договор был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) представителями 23 государств-членов ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом уведомил международных партнеров о выходе США из Договора по открытому небу. Такие намеренья в администрации Трампа объяснили тем, что Россия нарушает пакт.

Кроме того, в прошлом году источники в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу. Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.