Трамп подтвердил проведение переговоров с Китаем в сентябре

Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре. Об этом он сообщил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

“Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдет”, - сказал американский президент.

Он добавил, что США больше "не могут позволить Китаю обирать нашу страну".

Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.

США в воскресенье вновь повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая.

Напомним, Китай обвинил некоторых политиков США и Евросоюза во вмешательстве в его внутренние дела после их комментариев о демонстрациях в Гонконге.