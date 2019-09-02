ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп подтвердил проведение переговоров с Китаем в сентябре

Новости » Политика    02.09.2019 - 00:16
Трамп подтвердил проведение переговоров с Китаем в сентябре
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с Китаем в сентябре. Об этом он сообщил журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на CNBS.

“Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдет”, - сказал американский президент.

Он добавил, что США больше "не могут позволить Китаю обирать нашу страну".

Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.

США в воскресенье вновь повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая.

Напомним, Китай обвинил некоторых политиков США и Евросоюза во вмешательстве в его внутренние дела после их комментариев о демонстрациях в Гонконге.

США и Китай начали вводить новые пошлины США и Китай возобновят торговые переговоры, - Трамп
Новости Украины КитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь