ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп підтвердив проведення переговорів з Китаєм у вересні

Новини » Політика    02.09.2019 - 00:16
Трамп підтвердив проведення переговорів з Китаєм у вересні
Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Трамп вважає, що у Китаю немає вибору, окрім як домовитися з США щодо торгівлі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив проведення торгових переговорів із Китаєм у вересні. Про це він повідомив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на CNBS.

“Ми говоримо з Китаєм, зустріч усе ще запланована, як ви знаєте, на вересень. Подивимося, що станеться", - сказав американський президент.

Він додав, що США більше "не можуть дозволити Китаю обкрадати нашу країну".

Трамп вважає, що у Китаю немає вибору, окрім як домовитися з США щодо торгівлі. Він наполягає на тому, що Пекін дуже хоче якомога швидше домовитися про угоду, оскільки китайська економіка зазнає великих втрат. Американська економіка, на його думку, від цього тільки виграє.

США в неділю знову підвищили мита на 15% на чергову групу товарів з Китаю обсягом 300 мільярдів доларів. За заявою Американської асоціації товарів одягу та взуття, під нові мита потраплять 91,6% одягу, 68,4% домашнього текстилю та 52,5% імпорту взуття з Китаю.

Нагадаємо, Китай звинуватив деяких політиків США і Євросоюзу у втручанні в його внутрішні справи після їхніх коментарів про демонстрації в Гонконзі.

США та Китай почали вводити нові мита США та Китай відновлять торгові переговори, - Трамп
Новини України КитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся