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На конференции ООН по климату согласовали меры по Парижскому соглашению

Новости » Общество    16.12.2018 - 04:59
На конференции ООН по климату согласовали меры по Парижскому соглашению
Фото: Конференция ООН по климату (enb.iisd.org)

Наиболее дискутировали по методике расчетов при торговле квотами на вредные выбросы

В польском Катовице участники 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата приняли пакет мер для реализации Парижского соглашения по климату. Об этом сообщил вечером в субботу, 15 декабря, председатель конференции Михал Куртыка, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представители около 200 стран, в частности, договорились о прозрачных правилах определения и нормах концентрации углекислого газа в атмосфере, чтобы можно было синхронизировать деятельность государств по борьбе с изменением климата.

Серьезная дискуссия развернулась вокруг методики расчетов при торговле квотами на вредные выбросы, из-за чего завершение саммита, запланированное на 14 декабря, перенесли.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы Земля оставалась пригодной для обитания. И отвечает за это наше поколение", - заявила в ходе финальных дискуссий министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

Напомним, ранее участников Парижского климатического соглашения призвали как минимум втрое сократить объемы выбросов углекислого газа (СО2), чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Цель соглашения по климату, заключенного в Париже в 2015 году, - удержать глобальное потепление от повышения средней глобальной температуры на 2 градуса Цельсия, а по возможности остановить его на уровне 1,5 градуса.

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