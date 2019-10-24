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Трамп підтвердив план виходу США з Паризького угоди по клімату

Новини » Політика    24.10.2019 - 05:07
Трамп підтвердив план виходу США з Паризького угоди по клімату
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Формальний процес може початися вже через два тижні

Президент Дональд Трамп підтвердив план виходу США з Паризького угоди клімату, менш ніж за два тижні до терміну, в який його адміністрація може почати формальний процес виходу з договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, паризька хартія призвело б до закриття американських виробництв через надмірні ормативні обмеження,в які "неможливо повірити", в той же час дозволяючи іноземним виробникам безкарно забруднювати навколишнє середовище.

"Що ми не будемо робити – так це карати американський народ, збагачуючи зарубіжних забруднювачів повітря. З гордістю кажу: це називається "Америка насамперед", - заявив Трамп.

Як відомо, США підписали Паризьку угоду в 2015 році при колишньому президента Барака Обаму. Країна зобов'язалася скоротити викиди парникових газів до 2025 року на 28%, довівши його до рівня 2005 року.

Раніше Трамп допускав повернення країни в Паризьку угоду по клімату.

РБК-Україна писало, що після виходу США з Паризького угоди по клімату Туреччина призупинила його ратифікацію.

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