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Трамп подтвердил назначение посла в Германии на должность главы разведки США

Новости » В мире     20.02.2020 - 09:43
Трамп подтвердил назначение посла в Германии на должность главы разведки США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гренелл сменит на должности главы разведки Магуайра

Президент США Дональд Трамп подтвердил назначение на должность исполняющего обязанности директора национальной разведки действующего американского посла в Германии Ричарда Гренелла. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

На должности руководителя американской разведки Греннел сменит Джозефа Магуайра.

"Я рад сообщить, что наш уважаемый посол в Германии Ричард Гренелл станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Рик очень хорошо представлял нашу страну, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним. Я хотел бы поблагодарить Джо Магуайра за прекрасную работу, которую он проделал, и мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ним, возможно, в другом качестве в администрации", - написал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Греннел может возглавить разведку США, так как Магуайр не может оставаться на посту после 11 марта, так как не прошел процедуру утверждения в Сенате.

Также РБК-Украина писало, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиназначениеДональд Трамп
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