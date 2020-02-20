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Трамп підтвердив призначення посла в Німеччині на посаду глави розвідки США

Новини » В світі     20.02.2020 - 09:43
Трамп підтвердив призначення посла в Німеччині на посаду глави розвідки США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гренелл змінить на посаді глави розвідки Магуайра

Президент США Дональд Трамп підтвердив призначення на посаду виконуючого обов'язки директора національної розвідки чинного американського посла в Німеччині Річарда Гренелла. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

На посаді керівника американської розвідки Греннел змінить Джозефа Магуайра.

"Я радий повідомити, що наш шановний посол у Німеччині Річард Гренелл стане виконуючим обов'язки директора національної розвідки. Рік дуже добре представляв нашу країну, і я з нетерпінням чекаю співпраці з ним. Я хотів би подякувати Джо Магуайра за прекрасну роботу, яку він зробив, і ми розраховуємо на тісну співпрацю з ним, можливо, в іншому як в адміністрації", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Греннел може очолити розвідку США, так як Магуайр не може залишатися на посаді після 11 березня, так як не пройшов процедуру затвердження в Сенаті.

Також РБК-Україна писало, що заступник міністра оборони США з питань політики Джон Рід, який не підтримував окремі підходи Білого дому, зокрема, у питаннях України та Афганістану, подав у відставку.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиназначениеДональд Трамп
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