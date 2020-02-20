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Разведку США может возглавить американский посол в Германии, - CNN

Новости » В мире     20.02.2020 - 06:12
Разведку США может возглавить американский посол в Германии, - CNN
Фото: Джулиан Ассанж в Вестминстерском суде Лондона (Simon Dawson/Reuters)

Гренелл считается ставленником Трампа, однако его не поддерживает часть республиканцев

Президент США Дональд Трамп планирует назначить исполняющим обязанности директора национальной разведки действующего американского посла в Берлине Ричарда Гренелла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации США.

Отмечается, действующий руководитель главной разведывательной структуры Джозеф Магуайр (он тоже временно исполняет обязанности) не может оставаться на посту после 11 марта, так как не прошел процедуру утверждения в Сенате.

Гренелл, который является вполне лояльным Трампа, считается его ставленником. Однако этого кандидата не поддерживает часть республиканцев, которые негативно оценивают его работу на посту посла в Германии.

Рассматривается вариант работы Гренелла не на полной ставке, что позволяет не проходить процедуру утверждения в Сенате.

По информации источников CNN, Белый дом обнародует официальное заявление о назначении Гренелла и.о. директора национальной разведки США до конца недели.

Напомним, заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку.

Также РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр обдумывает свою отставку из-за заявления президента Дональда Трампа в Twitter относительно расследований Министерства юстиции.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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