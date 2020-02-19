Заместитель министра обороны США ушел в отставку

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Джон Род не соглашался с политикой президента Дональда Трампа относительно Украины

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается в письме об отставке Рода, он подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа.

"Насколько я понял со слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года", - говорится в письме чиновника главе Белого дома.

Как объяснили ситуацию чиновники оборонного ведомства, Джон Род "потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности".

Напомним, в конце ноября прошлого года Дональд Трамп сообщил, что министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер отправлен в отставку. На его место будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брейтуэйт.