Трамп подтвердил намерение вывести войска из Афганистана

Президент США Дональд Трмп подтвердил желание вывести американские войска из Афганистана. Об этом он сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране.

По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы положить конец самой продолжительной войне Америки и "вернуть наши войска домой".

"В Афганистане решимость и отвага наших военнослужащих позволили нам добиться невероятного прогресса, и мирные переговоры продолжаются. Я не собираюсь убивать сотни тысяч людей в Афганистане, многие из них невинны. Мы также не обязаны помогать другим странам в качестве сил безопасности. Это лучшие в мире военные, они хотят либо сражаться, чтобы победить, либо не воевать вообще", - заявил Трамп.

Напомним, газета The Washington Post опубликовала ранее засекреченные документы о военной операции Соединенных Штатов в Афганистане, которые свидетельствуют о сокрытия реального состояния войны. Отмечается, что американские чиновники на протяжении 18 лет боевых действий в Афганистане скрывали факт невозможности победы в этой войне. Американское командование в Кабуле и Белый дом искажали статистику для того, чтобы в обществе создавалось впечатление, что США побеждают.

Ранее РБК-Украина писало, что 7 декабря США возобновили мирные переговоры с радикальным движением "Талибан". Целью переговоров является снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию.