США и "Талибан" возобновили мирные переговоры

Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

Цель обсуждения - снижение насилия

Соединенные Штаты и радикальное движение "Талибан" возобновили мирные переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад вновь возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.

"США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения - снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию", - сказал источник в администрации Трампа.

В конце сегодняшней встречи представитель Талибана написал в Twitter, что обе стороны встретятся в воскресенье и продолжат дискуссию.

"Переговоры начались с того момента, на котором они остановились. Мы обсудили подписание соглашения и сопутствующие вопросы", - заявил Сухаил Шахин.

Напомним, 29 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что радикальное движение "Талибан" готово официально возобновить мирные переговоры с США.

РБК-Украина писало, что 8 сентября Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация с талибами.