Трамп подтвердил, что в Белом доме рассматривают кандидатуру Нойерт в постпреды ООН

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Решение о назначении Нойерт не является окончательным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Белом доме всерьез рассматривают кандидатуру пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на пост постоянного представителя в ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вместе с тем, сообщается, что данное решение не является окончательным.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил официальному представителю Госдепартамента Хизер Нойерт стать следующим постпредом страны в ООН.

Как отмечается, Нойерт и Трамп встретились в Белом доме в понедельник, 29 октября. Приняла ли она предложение, пока неизвестно.

Отметим, ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя США при ООН.

Кроме того, на должность посла США при ООН вместо Никки Хейли назывались имена бывшего экономического советника президента США Дональда Трампа Дины Пауэлл и посла США в Германии Рика Гренелла.