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Трамп підтвердив, що в Білому домі розглядають кандидатуру Нойєрт в постпреди ООН

Новини » Політика    02.11.2018 - 03:33
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Рішення про призначення Нойєрт не є остаточним

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Білому домі всерйоз розглядають кандидатуру прес-секретаря Держдепартаменту Хізер Нойєрт на посаду постійного представника в ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Разом з тим, повідомляється, що дане рішення не є остаточним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп запропонував офіційному представнику Держдепартаменту Хізер Нойєрт стати наступним постійним представником країни в ООН.

Як наголошується, Нойерт і Трамп зустрілися в Білому домі в понеділок, 29 жовтня. Чи прийняла вона пропозицію, поки невідомо.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника США при ООН.

Крім того, на посаду посла США при ООН замість Ніккі Хейлі називалися імена колишнього економічного радника президента США Дональда Трампа Діни Пауелл і посла США в Німеччині Ріка Гренелла.

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Новини України ООНСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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