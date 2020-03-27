Конгресс США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на 2 трлн долларов

Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законопроект является крупнейшим пакетом экстренной помощи в истории США

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере 2 трлн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Законопроект является крупнейшим пакетом экстренной помощи в истории США. Он вносит значительный финансовый импульс в экономику с помощью положений, направленных на оказание помощи американским рабочим, малым предприятиям и отраслям в борьбе с экономическими потрясениями.

Ключевые элементы пакета включают отправку чеков непосредственно отдельным лицам и семьям, расширение пособий по безработице, средства для больниц и поставщиков медицинских услуг, финансовую помощь для малых предприятий и 500 миллиардов долларов в виде кредитов для проблемных компаний.

Напомним, США обошли Китай и Италию по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Ночью 26 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 83 тысячи. Жертвами болезни стали 1178 человек.

Кроме того, президент Дональд Трамп уже объявил введение чрезвычайной ситуации в 12 американских штатах из-за вспышки коронавируса. В пятницу режим ЧС был введен в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури.

Добавим, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.