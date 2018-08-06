Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа

Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сообщается, что с 7 августа будут возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем.

Кроме того, будут прекращены все сделки с применением иранского риала, санкции также будут введены в отношении иранского автомобильного сектора и суверенного долга республики.

Также с 5 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

В сообщении Белого дома говорится, что "Трамп будет и впредь противостоять агрессии иранского режима, и США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений".

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обещают неукоснительное исполнение санкций против Ирана, которые будут восстановлены с 6 августа, до тех пор, пока страна радикально не изменит свой политический курс.