Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Новости Политика 06.08.2018 - 19:25
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа

Президент США Дональд Трамп сегодня, 6 августа, подписал указ о восстановлении санкций против Ирана в два этапа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сообщается, что с 7 августа будут возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем.

Кроме того, будут прекращены все сделки с применением иранского риала, санкции также будут введены в отношении иранского автомобильного сектора и суверенного долга республики.

Также с 5 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.

В сообщении Белого дома говорится, что "Трамп будет и впредь противостоять агрессии иранского режима, и США будут полностью обеспечивать соблюдение санкционированных ограничений".

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обещают неукоснительное исполнение санкций против Ирана, которые будут восстановлены с 6 августа, до тех пор, пока страна радикально не изменит свой политический курс.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Иран,  Дональд Трамп,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС