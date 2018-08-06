Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану в два етапи

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 6 серпня, підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану в два етапи. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Повідомляється, що з 7 серпня будуть відновлені обмеження на купівлю урядом Ірану банківських векселів США, торгівлю іранським золотом, графітом, алюмінієм, сталлю, вугіллям.

Крім того, будуть припинені всі операції з застосуванням іранського ріала, також будуть введені санкції щодо іранського автомобільного сектора і суверенного боргу республіки.

Також з 5 листопада США накладуть обмеження на нафтові операції Ірану, роботу портових операторів, сектора енергетики, судноплавства і суднобудування, а також на операції іноземних фінансових установ з Центробанком Ірану.

В повідомленні Білого дому говориться, що "Трамп буде і надалі протистояти агресії іранського режиму, і США будуть повністю забезпечувати дотримання санкціонованих обмежень".

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США обіцяють неухильне виконання санкцій проти Ірану, які будуть відновлені з 6 серпня, до тих пір, поки держава радикально не змінить свій політичний курс.