Трамп підписав указ про припинення розлучення сімей мігрантів

Адміністрація поки не поширила текст документа
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів. Про це повідомляє AP.
"Трамп підписав розпорядження про збереження сімей на кордоні", - йдеться в повідомленні.
Так, при підписанні були присутні також міністр внутрішньої безпеки Кирстьєн Нільсен і віце-президент Майкл Пенс.
Разом з тим, адміністрація поки не поширила текст документа.
BREAKING: Trump signs executive order to keep families together at border, says 'zero-tolerance' prosecution policy will continue.— The Associated Press (@AP) June 20, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів, щоб припинити політику поділу сімей нелегальних мігрантів, щоб "зберегти сім'ї разом".
Наголошується, що відповідно до політики "нульової толерантності" адміністрації Трампа з 5 травня по 9 червня було розділено ряд сімей мігрантів, які нелегально перебувають у США. Зокрема, від 346 батьків були відокремлені 2 342 дитини.