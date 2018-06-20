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Трамп підписав указ про припинення розлучення сімей мігрантів

НовиниПолітика    20.06.2018 - 22:40
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Адміністрація поки не поширила текст документа

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про припинення практики розлучення сімей мігрантів. Про це повідомляє AP.

"Трамп підписав розпорядження про збереження сімей на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Так, при підписанні були присутні також міністр внутрішньої безпеки Кирстьєн Нільсен і віце-президент Майкл Пенс.

Разом з тим, адміністрація поки не поширила текст документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів, щоб припинити політику поділу сімей нелегальних мігрантів, щоб "зберегти сім'ї разом".

Наголошується, що відповідно до політики "нульової толерантності" адміністрації Трампа з 5 травня по 9 червня було розділено ряд сімей мігрантів, які нелегально перебувають у США. Зокрема, від 346 батьків були відокремлені 2 342 дитини.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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