Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

США через 45 дней должны прекратить сделки с компанией-владельцем

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance.

Об этом пишет BBC News.

Согласно документу, запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".

Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Помпео заявил, что TikTok является существенной угрозой для персональных данных американцев.