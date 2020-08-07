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Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok

Вашингтон, Пятница 07 августа 2020 05:18
Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)
Автор: Инна Собора

США через 45 дней должны прекратить сделки с компанией-владельцем

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok". Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на прекращение любых сделок с компанией-владельцем ByteDance.

Об этом пишет BBC News.

Согласно документу, запрещаются "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".

Трамп убежден, что распространение в США приложений, принадлежащих компаниям из Китая продолжает нести угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

Ранее Трамп заявил, что популярное китайское приложение TikTok "прекратит осуществлять коммерческую деятельность", если не продаст свои подразделения в США к середине сентября.

РБК-Украина писало, что американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке соцсети TikTok.

Помпео заявил, что TikTok является существенной угрозой для персональных данных американцев.

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