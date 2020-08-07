США через 45 днів повинні припинити угоди з компанією-власником
Президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok". Документ відводить для американських компаній рівно 45 днів на припинення будь-яких угод з компанією-власником ByteDance.
Про це пише BBC News.
Згідно з документом, забороняються "будь-які угоди з боку будь-якого (юридичної або фізичної особи) з ByteDance в юрисдикції США".
Трамп переконаний, що поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю продовжує нести загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки країни.
Раніше Трамп заявив, що популярне китайське додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.
РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.
Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.