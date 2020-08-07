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Трамп підписав указ про боротьбу з загрозою TikTok

Вашингтон, П'ятниця 07 серпня 2020 05:18
Трамп підписав указ про боротьбу з загрозою TikTok
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)
Автор: Инна Собора

США через 45 днів повинні припинити угоди з компанією-власником

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok". Документ відводить для американських компаній рівно 45 днів на припинення будь-яких угод з компанією-власником ByteDance.

Про це пише BBC News.

Згідно з документом, забороняються "будь-які угоди з боку будь-якого (юридичної або фізичної особи) з ByteDance в юрисдикції США".

Трамп переконаний, що поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю продовжує нести загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки країни.

Раніше Трамп заявив, що популярне китайське додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.

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