Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

США через 45 днів повинні припинити угоди з компанією-власником

Президент США Дональд Трамп підписав указ "Про боротьбу з загрозою TikTok". Документ відводить для американських компаній рівно 45 днів на припинення будь-яких угод з компанією-власником ByteDance.

Про це пише BBC News.

Згідно з документом, забороняються "будь-які угоди з боку будь-якого (юридичної або фізичної особи) з ByteDance в юрисдикції США".

Трамп переконаний, що поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю продовжує нести загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки країни.

Раніше Трамп заявив, що популярне китайське додаток TikTok "припинить здійснювати комерційну діяльність", якщо не продасть свої підрозділи в США до середини вересня.

РБК-Україна писало, що американська компанія Microsoft припинила переговори про покупку соцмережі TikTok.

Помпео заявив, що TikTok є суттєвою загрозою для персональних даних американців.