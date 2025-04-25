Трамп подолав глухий кут: Рютте підкреслив значення США для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп взяв на себе роль лідера у питанні щодо мирних перемовин України та Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генсекретар НАТО Марк Рютте заявив в ефірі телеканалу Fox News.
"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом", - заявив Рютте.
Він зауважив, що Трамп працює над питанням перемир'я разом зі своїми помічниками, зокрема держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гегсетом.
Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв швидко завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав виступати з проросійськими заявами та звинувачувати українське керівництво у конфлікті.
Зокрема, Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів" і критикував його за відсутність прогресу в мирному врегулюванні. Хоча згодом він визнав відповідальність Росії, проте також звинуватив Зеленського та Байдена.
Коментуючи слова Зеленського про те, що до миру ще далеко, Трамп зазначив, що це "найгірші слова, які той міг сказати". Раніше він обіцяв завершити війну "за добу", але з часом терміни постійно змінювались
Нагадаємо, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться можливості для швидкої угоди між Україною та Росією.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США дійсно можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін буде перешкоджати досягненню миру.
Водночас видання Bloomberg повідомило, що американська мирна ініціатива передбачає збереження контролю Росії над окупованими територіями України. Трамп також висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до нього і не буде завдавати ударів ракетами та дронами по Україні.
А вчора американський президент заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.