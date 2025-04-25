Трамп подолав глухий кут: Рютте підкреслив значення США для миру в Україні

Президент США Дональд Трамп взяв на себе роль лідера у питанні щодо мирних перемовин України та Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генсекретар НАТО Марк Рютте заявив в ефірі телеканалу Fox News.

"Саме завдяки президенту Трампу глухий кут було подолано. Саме США, саме президент Трамп бере на себе цю роль лідера, і тільки США і президент Трамп можуть зробити це разом", - заявив Рютте.

Він зауважив, що Трамп працює над питанням перемир'я разом зі своїми помічниками, зокрема держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв швидко завершити війну в Україні. Однак після вступу на посаду президента США він почав виступати з проросійськими заявами та звинувачувати українське керівництво у конфлікті.

Зокрема, Трамп називав Зеленського "диктатором без виборів" і критикував його за відсутність прогресу в мирному врегулюванні. Хоча згодом він визнав відповідальність Росії, проте також звинуватив Зеленського та Байдена.

Коментуючи слова Зеленського про те, що до миру ще далеко, Трамп зазначив, що це "найгірші слова, які той міг сказати". Раніше він обіцяв завершити війну "за добу", але з часом терміни постійно змінювались