Трамп преодолел тупик: Рютте подчеркнул значение США для мира в Украине

Президент США Дональд Трамп взял на себя роль лидера в вопросе о мирных переговорах Украины и России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил в эфире телеканала Fox News.

"Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе", - заявил Рютте.

Он отметил, что Трамп работает над вопросом перемирия вместе со своими помощниками, в частности госсекретарем Марко Рубио и министром обороны США Питом Гегсетом.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Напомним, Трамп еще во время избирательной кампании обещал быстро завершить войну в Украине. Однако после вступления в должность президента США он начал выступать с пророссийскими заявлениями и обвинять украинское руководство в конфликте.

В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и критиковал его за отсутствие прогресса в мирном урегулировании. Хотя впоследствии он признал ответственность России, однако также обвинил Зеленского и Байдена.

Комментируя слова Зеленского о том, что до мира еще далеко, Трамп отметил, что это "худшие слова, которые тот мог сказать". Ранее он обещал завершить войну "за сутки", но со временем сроки постоянно менялись