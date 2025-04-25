Трамп преодолел тупик: Рютте подчеркнул значение США для мира в Украине
Президент США Дональд Трамп взял на себя роль лидера в вопросе о мирных переговорах Украины и России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил в эфире телеканала Fox News.
"Именно благодаря президенту Трампу тупик был преодолен. Именно США, именно президент Трамп берет на себя эту роль лидера, и только США и президент Трамп могут сделать это вместе", - заявил Рютте.
Он отметил, что Трамп работает над вопросом перемирия вместе со своими помощниками, в частности госсекретарем Марко Рубио и министром обороны США Питом Гегсетом.
Заявления Трампа относительно войны в Украине
Напомним, Трамп еще во время избирательной кампании обещал быстро завершить войну в Украине. Однако после вступления в должность президента США он начал выступать с пророссийскими заявлениями и обвинять украинское руководство в конфликте.
В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и критиковал его за отсутствие прогресса в мирном урегулировании. Хотя впоследствии он признал ответственность России, однако также обвинил Зеленского и Байдена.
Комментируя слова Зеленского о том, что до мира еще далеко, Трамп отметил, что это "худшие слова, которые тот мог сказать". Ранее он обещал завершить войну "за сутки", но со временем сроки постоянно менялись
Мирные переговоры
Напомним, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появятся возможности для быстрого соглашения между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать достижению мира.
В то же время издание Bloomberg сообщило, что американская мирная инициатива предусматривает сохранение контроля России над оккупированными территориями Украины. Трамп также выразил уверенность, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к нему и не будет наносить удары ракетами и дронами по Украине.
А вчера американский президент заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
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