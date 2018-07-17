Трамп поделился своими выводами после встречи с Путиным

Президент США отметил, что они впервые встречались с Путиным так долго

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп поделился своими выводами после встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. Об этом американский президент сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Президент США напомнил, что на встрече обсуждалась тема нераспространения ядерного оружия, гуманитарная помощь Сирии, а также ситуация в Украине.

Также Трамп отметим, что они впервые встречались наедине так долго.

"И я считаю, что нам удалось прийти к действительно важным выводам", - отметил Трамп.

Отметим, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла вчера, 16 июля, в столице Финляндии - городе Хельсинки.

Как сообщалось, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом "успешными и полезными".