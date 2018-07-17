Трамп поділився своїми висновками після зустрічі з Путіним

Президент США зазначив, що вони вперше зустрічалися з Путіним так довго

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поділився своїми висновками після зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це американський президент повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент США нагадав, що на зустрічі обговорювалася тема нерозповсюдження ядерної зброї, гуманітарна допомога Сирії, а також ситуація в Україні.

Також Трамп зазначимо, що вони вперше зустрічалися наодинці так довго.

"І я вважаю, що нам вдалося прийти до дійсно важливих висновків", - зазначив Трамп.

Зазначимо, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна пройшла вчора, 16 липня, в столиці Фінляндії - в місті Гельсінкі.

Як повідомлялося, президент Російської Федерації Володимир Путін назвав переговори з президентом США Дональдом Трампом "успішними і корисними".