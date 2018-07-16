Путин назвал переговоры с Трампом "успешными и полезными"

Новости Политика 16.07.2018 - 18:21
Фото: Владимир Путин (archive.premier.gov.ru)
Фото: Владимир Путин (archive.premier.gov.ru)

По словам Путина, сегодни и РФ, и США "сталкиваются с совершенно иными вызовами"

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал переговоры с президентом США Дональдом Трампом "успешными и полезными". Об этом Путин заявил на пресс-конференции по результатам встречи.

"Переговоры с президентом США Дональдом Тампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их успешными и полезными", - заявил он.

По словам Путина, сегодни и РФ, и США "сталкиваются с совершенно иными вызовами". В частности, такими вызовами Путин назвал  разбалансировку безопасности и стабильности, региональные кризисы, проблемы в мировой экономике.

"Справиться с этим можно только объединяя усилия", - заявил он, отметив, что в ходе встречи обсуждалось возвращение к сотрудничеству США и РФ на прежнем уровне.

"Мы несем особую ответственность за международную безопасность", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча Трампа и Путина продлилась более двух часов.

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС