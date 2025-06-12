Трамп: я починаю думати, що Путіну байдуже, він втрачає багато солдатів в Україні

На питання журналістки про те, які Штати мають "козирі", щоб змусити Росію та Україну закінчити війну, Трамп заявив, що Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня". Водночас журналістка відзначила, що диктатору байдуже на це.

"Можливо, йому (Путіну, - ред.) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - додав він.

За словами Трампа, між Україною та Росією нібито було досягнуто певного прогресу, але потім "бомбили те, що не мали бомбити", що стало "кінцем прогресу".