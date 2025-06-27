Трамп почав дистанціюватися від Путіна, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп поступово віддаляється від російського диктатора Володимира Путіна. Водночас він наголосив, що економічні санкції проти Росії залишаються предметом дискусій у США, попри широке європейське схвалення.

"Президент США демонструє зростаючий скептицизм і стає більш критичним. Це процес. У Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки", - зазначив Мерц.

На запитання журналіста, чи можна вплинути на Трампа, закликавши його взяти на себе історичну відповідальність, Мерц відповів, що основним чинником тиску на Путіна мають стати жорсткіші санкції.

"Війни зазвичай закінчуються військовою поразкою або економічним виснаженням. Військова поразка будь-якої з воюючих сторін наразі малоймовірна, проте економічно і Росія, і Україна можуть протриматися довго. Зрештою, залишається лише один варіант: чи можна застосувати жорсткіші санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів?", - зауважив він.

Водночас канцлер пояснив, що Трамп блокує частину санкцій, адже "вони шкодять і його економіці".

"Санкції також шкодять його економіці. Але Сенат США зараз інтенсивно обговорює запровадження санкцій, де останнє слово матиме президент. Я роблю все можливе, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати запровадили жорсткіші санкції спільно", - пояснив канцлер Німеччини.

Окремо він прокоментував і перспективу конфіскації заморожених російських активів у Європі.

"Ми повинні відкрито обговорити це питання. Але є два складні аспекти: чи буде такий крок юридично допустимим? І як відреагують ринки капіталу, які цінують надійність?", - зазначив німецький лідер.

Попри це, він висловив впевненість в тому, що конфісковані кошти в майбутньому мають піти на відбудову України.

"Ці гроші, звичайно, доведеться використати для відбудови України, але нам до цього ще далеко", - сказав він.