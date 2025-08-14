Трамп побоюється, що присутність Зеленського на саміті в Алясці зірве переговори з Путіним, - WSJ
Американський президент Дональд Трамп висловив стурбованість, що присутність президента України Володимира Зеленського на саміті в Алясці може зірвати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Вчора, 13 серпня, європейські лідери та Зеленський представили Трампу п'ять коротких червоних ліній, які він мав би взяти на Аляскинський саміт.
Спочатку європейські чиновники прагнули прямого представництва на зустрічі на Алясці, на якій також будуть присутні Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пропонуючи генерального секретаря Марка Рютте або іншого європейського лідера, а також Зеленського.
Але після розмов між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем і Трампом європейці відмовилися від цієї вимоги, водночас публічно закликавши Зеленського взяти участь у будь-яких переговорах з Путіним.
Варто зауважити, що раніше Трамп заявив Мерцу, що Зеленського запросять на другу зустріч з Путіним, якщо переговори на Алясці прокладуть шлях до прямих переговорів.
Водночас анонімні джерела, які знайомі з розмовою чиновників, повідомляють, що Трамп висловив стурбованість тим, що присутність Зеленського на початку може зірвати переговори.
У вівторок Трамп і сам заявив журналістам, що бачить свою роль у посередництві для майбутніх переговорів між Путіним і Зеленським, в ідеалі після саміту на Алясці.
Глава США погодився, що після зустрічі з Путіним він спочатку проведе брифінг із Зеленським, а потім із європейськими лідерами, які брали участь у зустрічі в середу.
Переговори на Алясці
Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп анонсував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски. Переговори пройдуть на військовій базі Елмендорф–Річардсон.
За даними WSJ, під час саміту Путін може висунути Трампу умову визнання окупованих українських територій частиною Росії в обмін на виведення військ з інших регіонів.
Тим часом Європейський Союз разом з Україною підготували власний проєкт мирного врегулювання, який вони пропонують для обговорення між американським та російським лідерами.
Українська сторона навіть сформулювала п’ять ключових умов, виконання яких є необхідним для досягнення справедливого миру.
Більше подробиць про майбутню зустріч - читайте у матеріалі РБК-Україна.