Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Кім Чен Ином

Також Трамп подякував Кім Чен Ину за передачу останків американських військових

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп подякував лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина за передачу останків американських військових, загиблих під час Корейської війни 1950-1953 років, і заявив, що з нетерпінням чекає нової зустрічі з ним. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Так, Трамп висловив подяку лідеру Північної Кореї за початок процесу повернення додому останків військових, зниклих без вести.

"Я зовсім не здивований, що ви зробили таке добро. Крім того, спасибі за ваше приємне лист - я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами!" - написав Трамп.

Нагадаємо, 27 липня влада КНДР передали Сполученим Штатам останки 55 американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни.

Домовленість про передачу була досягнута на зустрічі глав США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина, яка відбулася 12 червня у Сінгапурі.

Як заявили в Білому домі, такі дії є важливим кроком до відновлення репатріації останків з Північної Кореї. Також цей крок сприяє відновленню польових операцій в КНДР для пошуку приблизно 5,3 тис. американців, які ще не повернулися додому.

Як писало раніше РБК-Україна, в Північній Кореї розпочався демонтаж ключових об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу Сохе.

У свою чергу, Трамп заявив, що Північна Корея протягом 9 місяців не проводила запуск ракет і не проводила ніяких ядерних випробувань.