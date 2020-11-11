Трамп перемагає на виборах на Алясці, але це не вплине на результат, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп перемагає на виборах в штаті Аляска. Він отримає всі три голоси виборці, що все одно не дозволить йому переобратися.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що за результатами підрахунку 75% бюлетенів Трамп набирає майже 57% голосів, його опонент Джо Байден - 39%.

Відзначимо, на виборах в 2016 році Трамп на Алясці обійшов з великим відривом тодішнього кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Незважаючи на те, що перемога в штаті дасть йому кілька голосів вибірників, Трамп не зможе переобратися на другий термін.

Аляска дає переможцю голоси трьох вибірників.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Джо Байден назвав ганьбою відмову Трампа визнати свою поразку на виборах. На його думку, необхідності в судових розглядах немає.

При цьому Байден в телефонних розмовах з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і президентом Франції Еммануелем Макроном вже обговорив українське питання. Зокрема, мова йшла про необхідність вирішення військового конфлікту.